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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, hükümetin görevini sonlandırdı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak hükümetin görevini sonlandırdı.

Politika 12.10.2021, 16:50
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, hükümetin görevini sonlandırdı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak hükümetin görevini sonlandırdı.

Kırgızistan’da kabine değişikliğine gidildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Anayasanın 71. Maddesi gereği Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nun istifasına ilişkin kararnameyi de imzalayan Caparov, hükümetin görevini de sonlandırdı. Kararname gereği, Bakanlar Kurulunun mevcut üyeleri yeni kabine göreve gelene kadar görevlerini yürütecek.

Yeni kabine üyeleri belli oldu

Maripov’un yerine Bakanlar Kurulu Başkanlığına Maliye Bakanı Akılbek Caparov getirildi.

Cumhurbaşkanı Caparov’un yeni Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ve yeni Bakanların isimlerini parlamentonun anayasal mevzuat ve devlet yapısı komitesine sunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yeni kabinede, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Erkin Osoyev, Tarım, Su ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Askarbek Canıbekov, Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeşev’in görevlerini koruduğu aktarıldı.

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