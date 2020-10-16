Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane’de incelemelerde bulundu
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KADIKÖY'DEKİ GAZHANE BİNALARI RESTORASYON ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’deki Gazhane binaları restorasyon alanında incelemelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan Gazhane binalarında yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.
Kılıçdaroğlu, Gazhane binaları restorasyon alanının tamamını gezerken diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ndan çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.
YouTuber gençler Kılıçdaroğlu’nu kanallarına davet etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gazhane binalarını gezerken bilgi aldığı esnada yanına yaklaşan iki genç Kılıçdaroğlu ile birlikte video çekerek YouTube kanallarında yayınlamak istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu ise gençlerin davetine katılma sözü verdi.
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