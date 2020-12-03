Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, ”Tüm siyasi partilerle medeni ilişkilerimizi sürdürdüğümüz gibi Türkiye’nin iki köklü geleneği olarak özellikle bugün Türkiye’nin içine düştüğü ve derin nefes alması için çabalar sarf ettiğimiz böyle bir iklimde memleketimizin, milletimizin, demokrasimizin temel hak ve hürriyetler başta almak üzere en can alıcı meselelerini değerlendirme imkanı bulduk. Ben bu vesileyle tekrar sayın genel başkana ziyaretleri dolayısıyla, gösterdikleri nezaket dolayısıyla müteşekkir olduğumu tüm arkadaşlarım ve camiamız adına ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu ise, "Bugün bütün engellileri saygıyla selamlıyoruz. Ve siyasal iktidarın boş olan engelli kadrolarına bir an önce atama yapmalarını arzu ediyoruz. Türkiye’nin sorunları var, doğru. O sorunları tartıştık, o da doğru. Ziyaret ettiğimiz parti, demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi açısından mücadele eden saygıdeğer bir parti. Tarihsel kökleri olan bir parti. Demokrasiyi hepimiz savunuyoruz ve demokrasi için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle tartışma programının yayınlandığı kanala RTÜK tarafından ceza verilmesine ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, ”Değerli arkadaşlarım, bir tartışma programında bir televizyon kanalına RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz bağımsız bir yayın organını yasalara aykırı olarak en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir. Dünyaya bizde demokrasi vardır algısını yerleştiremezsiniz. Tam tersine baskıcı, otoriter bir rejimin olduğu algısını güçlendirmiş olursunuz. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Ama dünya genelinde Türkiye’de bir otoriter rejimin, baskıcı rejimin olduğu algısını güçlendirmiş olursunuz. Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın, havuz medyası diye bir kavramın olmaması lazım. Ahlaki olarak da, demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye’nin kurtulması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca bürokratları aracılığıyla uygulamak. Söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye’yi biraz daha geriye götürmek, demokratik standartlarımızı biraz daha törpülemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar değerli basın mensupları, bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Bir daha ifade edeyim. 83 milyon vatandaşıma ifade edeyim. Özellikle AK Parti’ye oy veren kardeşlerime ifade edeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar güzel Türkiye’mize huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber biz bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.

“Terör konusunda en büyük acıyı çeken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir”

Gamze Akkuş İzledi ve Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazesine katılması ve çıkan fotoğrafların montaj olmadığını söylemelerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam. Hiç kimsenin, hiçbir milletvekilinin katılmasını doğru bulmam. Her zaman, her yerde bunu söylerim. Terörist insanlık suçu işler. Teröriste karşı, terörizme karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Terör konusunda en büyük acıyı çeken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörden arınması lazım, terörü yok etmesi lazım, terörle mücadele etmesi lazım. Teröre karşı verdiğimiz binlerce şehidimiz var. Bütün şehitlerimizi de saygıyla anmamız lazım” dedi.