banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!
Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!
Ali Koç’tan, Samandıra’ya ziyaret
Ali Koç’tan, Samandıra’ya ziyaret
Fed Faiz Artırırsa Bitcoin Nasıl Fiyatlanır?
Fed Faiz Artırırsa Bitcoin Nasıl Fiyatlanır?
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: “Protestolar tek merkezden yönetildi”

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Protestoların tek merkezden yönetilmesi ile ilgili sözleri, özellikle güney kısımdaki saldırılar sonucunda söylüyoruz. Çünkü valilik binasına protestocuları yığarak, oradaki provokasyonları yaparak gece yarısında eş zamanlı saldırıların düzenlenmesi normal protestocuların aklına gelmez” dedi.

Politika 11.01.2022, 19:15
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: “Protestolar tek merkezden yönetildi”

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Protestoların tek merkezden yönetilmesi ile ilgili sözleri, özellikle güney kısımdaki saldırılar sonucunda söylüyoruz. Çünkü valilik binasına protestocuları yığarak, oradaki provokasyonları yaparak gece yarısında eş zamanlı saldırıların düzenlenmesi normal protestocuların aklına gelmez” dedi.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Jımart Tokayev’in Meclis Toplantısı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Tokayev’in halka seslenişini ve Kazakistan’daki diğer gündem konularını ele alan basın toplantısı düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada Büyükelçi Saparbekuly, “Maalesef büyük şehirlerdeki protestolar terörist aşırılık yanlısı ve suç grupları tarafından durumu şiddet eylemlerine tırmandırmak için kullanıldı. Bu anlamda Cumhurbaşkanı huzursuzluğun önlenmesi için acil tedbir alınmasını emretti ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Bu arada krizi yönetmede de Cumhurbaşkanımızın çok önemli uyarısı oldu. Özellikle Almatı’da başlayan karmaşada çok sert tedbirler alınacağı konusunda uyardı. Bu açıklamalara rağmen idari kurumlara, polis departmanlarına ve Almatı’da sağlıkçılara, itfaiyecilere, gazetecilere dahil olmak üzere sivillere yönelik kitlesel saldırılar oldu” açıklamasında bulundu.

“Maalesef Kazakistan’ın kolluk kuvvetleri çeşitli bu tür koordineli saldırılara hazır değildi”

Kazakistan’ın yurtdışında eğitilmiş, koordine edilmiş terörist grupların silahlı saldırganlığa maruz kaldığını söyleyen Büyükelçi Saparbekuly, “İlk incelemede saldırganlar arasında Radikal İslamcı Gruplar arasından sıcak noktalara karışma konusunda deneyimli kişilerin de olduğu tespit edildi. Maalesef Kazakistan’ın kolluk kuvvetleri çeşitli bu tür koordineli saldırılara hazır değildi. Toplamda bu tür saldırı ve şiddet eylemlerini ülkemizin 11 bölgesi maruz kaldı. Bu bölgelerin içerisinde 9 bölgemizde stratejik devlet kurumları ele geçirildi” diye konuştu.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nin (KGAÖ) herhangi bir teröre karşı operasyonda yer almadığını ve almayacağının altını çizen Saparbekuly, “Bunların asıl amacı önemli devlet kurumlarının, askeri birlikler, silah depoları önemli ekonomik üretim merkezleri su barajı Kazakistan’ın diğer yerlerindeki bu stratejik bölgeleri kapsamaktadır. Şu anda barış gücünün Kazakistan’da 2 bin 30 kişi bulunmaktadır. Bu örgüt geçici olarak Kazakistan’da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Durum şu anda istikrara kavuştu ve Kazakistan bundan sonra yaraları sarma sürecini başlattı” diyen Saparbekuly, “Bu olayları çok önceden planlanmış ve gizli olarak değerlendiriyoruz. Biz Kazakistan’daki vatandaşlarımızın barışçıl şekilde protesto gerçekleştirdiği bölgeleri biliyoruz ama maalesef Almatı gibi şehirlerdeki gösterilerin barışçıl şekilde olmadığını biliyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu provokasyona maruz kaldı. Cumhurbaşkanımız olayları darbe girişimi olarak belirtmekte, silahlı saldırıların tek bir merkezden koordine edildiği eyaletlerdeki binalara kolluk kuvvetleri ve stratejik bölgelere, bankalara, televizyon kulelerin ve kanallarına protesto yapılırken eş zamanlı saldırıların yapıldığının altını çizdi” dedi.

“164 kişi hayatını kaybetti”

Şu ana kadar 16 askerin şehit olduğunu söyleyen Saparbekuly 2 tane askerin ise kafasının kesildiğini bildirdi. Toplamda 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve vefat sayısı ile ilgili tespitler devam ettiğini kaydeden Büyükelçi Saparbekuly, 10 Ocak itibarıyla 8 bin kişinin tutuklandığını aktardı.

“Protestolar tek merkezden yönetildi”

Başlayan protestoların ilk başta barışçıl bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Saparbekuly, “Tek merkezden yönetilmesi ile ilgili sözleri özellikle güney kısımdaki saldırılar sonucunda söylüyoruz. Çünkü valilik binasına protestocuları yığarak oradaki provokasyonları yaparak aynı anda gece yarısında eş zamanlı saldırıların düzenlenmesi normal protestocuların aklına gelmez. Özellikle silahlı grupların ellerinde telsiz bağlantıları vardı. Özellikle Almatı Havalimanı’nın işgalinde 800’e yakın kişi işgalde bulundu. Onları yönlendiren 4-5 kişi vardı” şeklinde konuştu.

Bu olayların Kazakistan’a ekonomisine olan büyük zarar verdiğini de ekleyen Büyükelçi Saparbekuly, Toplamda yaklaşık bunun Kazakistan’a 3 milyar dolar zarara uğrattığını belirtti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11