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Kazakistan’daki KGAÖ barış gücü tamamen çekildi

Kazakistan’da protestolar nedeniyle istikrarı sağlamak amacıyla ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücüne bağlı son Rus askeri birliğinin de ülkeden ayrılmasıyla barış gücünün ülkedeki görevi sona erdi.

Politika 19.01.2022, 13:01
Kazakistan’daki KGAÖ barış gücü tamamen çekildi

Kazakistan’da protestolar nedeniyle istikrarı sağlamak amacıyla ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücüne bağlı son Rus askeri birliğinin de ülkeden ayrılmasıyla barış gücünün ülkedeki görevi sona erdi.

Hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kazakistan’a gönderilen KGAÖ barış gücü ülkeden tamamen çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov’un liderliğindeki son barış gücü birliklerinin Nur Sultan ve Almatı şehirlerinden havalanan 4 askeri nakliye uçağıyla ülkeden ayrıldığı belirtildi. Serdyukov yaptığı açıklamada, "Beş ülkeden gelen barış birlikleri belirlenen görevleri yerine getirdi. Aynı zamanda birlikler ortak eylem, profesyonellik ve örgütlenme konularında hazır olduklarını gösterdiler. Barış güçlerine karşı tek bir provokasyona izin verilmedi" dedi.

Rusya’nın Nur Sultan Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ise, Rusya öncülüğündeki tüm barışı koruma birliklerinin Kazakistan’daki görevlerini tamamladığını ifade ederek, görevlerini yerine getiren askerlere teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden yardım istemişti. Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Tokayev, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede durumun kontrol altına alındığını belirterek, KGAÖ barış gücü misyonunun sona erdiğini ve askerlerin 13 Ocak’tan itibaren çekilmeye başlayacağını söylemişti. Söz konusu tarihten itibaren barış gücünün çekilme süreci başlamış, Ermenistan, Tacikistan ve Belarus askerleri Rus uçaklarıyla ülkelerine dönmüştü. Kırgızistan barış gücü ise, kendi imkanlarıyla çekilmişti. Olaylarda 225 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Ülkedeki OHAL dün gece itibarıyla son buldu.

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