Kazakistan’da 20 Kasım’da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım’da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım’da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Tokayev halka hitabında, bu yılın genişçe yeniden yapılanma ve yenilenme yılı olduğunu belirtti. Haziran’da yapılan anayasal reformların sonucunda iktidar dalları arasında denge sağlandığını söyleyen Tokayev, "Bir sonraki meclis ve yerel meclis milletvekilleri parti listesi ve tek adaylı bölge seçim olmak üzere karma seçim sistemiyle seçilecek" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, anayasal mahkeme oluşturulacağını ve faaliyetini gelecek yılın Ocak ayında başlayacağını dile getirdi. Ombudsman enstitüsünün anayasal statü kazandığına işaret eden Tokayev, "Cumhurbaşkanının bir dizi yetkilerinin parlamentoya dağıtımı tamamlandı. Bölge valileri alternatif temelde seçilecek" diye konuştu. Tokayev, Anayasaya toprak ve toprak altı kaynakların halka ait olduğuna ilişkin madde eklendiğini söyledi. Anayasal reformun geniş siyasi yenilenme programının bir parçası olduğunun altını çizen Tokayev, bu program çerçevesinde barışçıl gösterileri düzenlemede bir bildirim ilkesinin getirildiğini kaydetti.

"Baraj yüzde 7’den yüzde 5’e indirildi"

Tokayev, siyasi partilerin kayıt prosedürünün kolaylaştırıldığını, kadın ve gençler için seçim öncesi parti listelerinde ve yetki dağıtımında kota uygulandığını söyleyen Tokayev, "Siyasi partiler için meclise girme barajı yüzde 7’den yüzde 5’e indirildi. Oy pusulalarında herkese karşı seçeneği eklendi. Parlamenter muhalefet enstitüsü oluşturuldu" dedi. Tokayev, ölüm cezasının da kaldırıldığını ifade etti.

Toplumda siyasi sistemi dönüştürme planının mantığı ve geleceğine ilişkin net bir anlayış olduğunun altını çizen Tokayev, "Bu nedenle daha önce duyurulan seçim tablosuna ve anayasaya uygun olarak cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin 20 Kasım’da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladım" şeklinde konuştu. Tokayev, bu seçimlerin seçim döngüsünü başlatacağını ve bu seçimlerin sonucunda tüm siyasi sistemin köklü değişiminin gerçekleşeceğini vurguladı.