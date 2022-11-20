Japonya İçişleri Bakanı Terada da istifa etti

Japonya İçişleri Bakanı Minoru Terada’nın istifa kararının ardından, ülkede son bir ayda 3 bakan görevinden ayrılmış oldu.

Japonya’dan art arda istifa haberleri geliyor. Japonya kabinesinde yaşanan krizin ardından İçişleri Bakanı Minoru Terada istifa ettiğini duyurdu. Terada’nın hakkında çıkan finansman skandalı nedeniyle Başbakan Fumio Kishida’nın kendisini görevden almadan önce istifasını sunduğu iddia edildi. İstifanın ardından açıklama yapan Kishida, parlamentodaki işlere öncelik vermek için Terada’nın istifasını kabul ettiğini söyledi. Gazetecilerin bir aylık süre zarfında 3 bakanın istifa ettiğini söylemesi üzerine özür dilemek istediğini belirten Kishida, "Ağır bir sorumluluk hissediyorum" ifadelerini kullandı. Kishida ayrıca, yeni içişleri bakanının yarın açıklanabileceğini sözlerine ekledi. İçişleri Bakanı görevine, eski Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto’nun gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı ve Ekonomi Bakanı istifa etmişti

Japonya’da görevini "düşük profilli" olarak nitelendiren ve sadece idam cezalarını onayladığında haberlerde yer aldığını ifade eden eden Adalet Bakanı Yasuhiro Hanashi, ülke gündemine oturmuştu. Bakan Hanashi’nin sözleri eleştirilere yol açarken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida tepkilere sessiz kalmamıştı. Güneydoğu Asya ziyareti için 11 Kasım’da ülkeden ayrılması beklenen, ancak ani bir kararla yolculuğunu bir sonraki güne erteleyen Kishida, muhalefet partilerinin tepkilerinin ardından Hanashi’yi görevden alma kararı almıştı. Başbakan Kishida konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Hanashi’nin "halkın güvenini zedelediğini" vurgulamıştı. Kishida’nın kararının ardından Bakan Hanashi, istifa mektubunu Kishida’ya sunmuş, "Ölüm cezasını hafife aldığım ve halkın tepkisini çektiğim için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiwa da 24 Ekim’de bazı dini gruplarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle istifasını sunmuştu.