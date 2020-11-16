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İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi.

Politika 16.11.2020, 15:33 16.11.2020, 15:36
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İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararı vermişti ve Ümit Özdağ yazılı savunmasını iletmişti.

#akşener #İYİ PARTİ #ümit özdağ
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