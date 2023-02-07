İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: “Türkiye’deki 1 vatandaşımıza ulaşamıyoruz”

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye’de deprem bölgesinde bulunan İtalyanlarla temasa geçtiklerini, 1 İtalyan’a ise ulaşamadıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanlığına bağlı kriz biriminin deprem bölgesindeki İtalyanlarla temasa geçtiğini belirtti. Bakan Tajani, iş nedeniyle Türkiye’de bulunan bir İtalyan’a ise ulaşamadıklarını, aramaya devam ettiklerini aktardı.