İsveçli Bakan Hultqvist: “Türkiye’yle diyalog için heyet göndereceğiz”

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı olduğunu belirten Türkiye hakkında, “Türkiye ile diyalog kurmak için diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceğiz” dedi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını belirten Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Hultqvist, Türkiye’nin İsveç’in terör örgütü PKK’ya verdiği desteğe ait çekincelerini aşmaya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Türkiye ile diyalog kurmak için diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceğiz. Böylece Türkiye ile bunun nasıl çözüleceğini görebileceğiz” dedi.

Kanada’dan hızlı katılım çağrısı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsveç ve Finlandiya’ya hızlı katılım çağrısında bulunurken, “Hedefimiz, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini onaylayan ilk ülkeler arasında olmak çünkü biliyoruz ki katılım talebi ile onaylanma dönemi arasındaki zaman kısaltılmalıdır” sözlerini kullandı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı çıkması hakkında da görüşlerini aktaran Joly, “Bu anda toplanmamız gerekiyor. Çünkü bunlar tarihi ve ikili meselelerden çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

“NATO’nun genişlemesine karşı değiliz”

Dün Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi konusunda bazı önerilerinin olduğu ve bunun üzerinde durulduğunu belirterek, “Bizim endişelerimiz gayet meşrudur. Açıkça ortadadır. NATO’nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil teröre destek veren ve bize yönelik bu tür politikalar izleyen ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu açıkça sergiledik” demişti.