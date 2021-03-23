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İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız

Politika 23.03.2021, 12:09
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İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'in aktardığına göre Soylu, "İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" ifadelerini kullandı.

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