İsrail: "Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair tarihi anlaşma yolundayız"

İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Eyal Hulata, İsrail Başbakanlık Ofisi üzerinden yayınlanan yazılı açıklamasında, "Bütün şartlarımız yerine getirildi, talep ettiğimiz değişiklikler yapıldı. İsrail’in güvenlik çıkarlarını koruduk ve tarihi bir anlaşma yolundayız" ifadelerini kullandı.

İki komşu arasındaki anlaşmazlık

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail Karish sahasının birleştiği yerde bulunuyor.