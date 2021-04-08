İsrail, ICC’nin Filistin topraklarındaki soruşturma yetkisini tanımıyor

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Filistin topraklarındaki olası savaş suçlarını soruşturma yetkisini tanımadığını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, ICC’nin İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma başlattığını açıklamış, soruşturmanın 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlendiği iddia edilen suçları kapsayacağını belirtmişti. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Filistin topraklarındaki olası savaş suçlarını soruşturma yetkisini tanımadığını belirtti. Netanyahu, üst düzey bakanlar ve hükümet yetkilileriyle ICC bildirim mektubuna yanıt vermek için yarına kadar sürecek görüşme sonrasında İsrail’in soruşturmada işbirliği yapmayacağını ifade etti.

“İsrail’in bir hukuk devleti”

Netanyahu, ICC mektubuna verilecek yanıta değinerek, "İsrail’in kendisini nasıl soruşturacağını bilen bir hukuk devleti olduğu açıkça ortaya çıkacak" ifadelerini kullanırken, aynı zamanda İsrail’in herhangi bir savaş suçu işlediği iddiasını "tamamen reddettiğini" belirtileceklerini aktardı.

ICC, taraflara 1 ay süre verdi

Hem İsrail hem de Filistin tarafındaki grupları olası failler olarak adlandıran ICC savcıları, 9 Mart’ta ilgili tüm taraflara mektupların gönderildiğini, iddia edilen suçlarla ilgili kendi soruşturmalarını yürütüp yürütmediklerini mahkemeye bildirmeleri için kendilerine bir ay süre verildiğini aktardı.

Filistin, ICC ile işbirliği yapacağını bildirdi

Filistin, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki savaş suçları iddialarıyla ilgili ICC ile işbirliği yapacaklarını bildirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili olan Omar Awadallah, "Cevabı ICC’ye gönderdik" ifadelerini kullandı. Awadallah, "Filistin halkı için adaleti sağlamak ve İsrail’i suçlarından sorumlu tutmak için Filistin Devleti mahkeme ile tam işbirliğine devam edecek" dedi.