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İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Roll: “ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğu yeniden açılmayabilir”

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, ABD’nin Filistinlilere hizmet veren ve ABD’nin Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği ile birleştirilen ABD’nin İsrail Başkonsolosluğunun yeniden açılmayabileceğini söyledi.

Politika 24.10.2021, 13:41 24.10.2021, 14:34
İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Roll: “ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğu yeniden açılmayabilir”

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, ABD’nin Filistinlilere hizmet veren ve ABD’nin Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği ile birleştirilen ABD’nin İsrail Başkonsolosluğunun yeniden açılmayabileceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin Kudüs’teki misyonunun yeniden açılmasına karşı olduklarını ifade etmesinin ardından Biden yönetiminin de ABD’nin Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılma kararını rafa kaldırabileceğini söyledi. Roll, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, “ABD’nin Kudüs misyonunun yeniden açılmamasına ilişkin geçerli nedenler olduğunu düşünüyorum. ABD’liler siyasi karmaşayı anlıyor. Oldukça iyi ilişkilerimiz var. Onları şaşırtmıyoruz, onların da bizi şaşırtmayı deneyeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğunu yeniden açmasının İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve hükümetini baltalayabileceği ifade ediliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı ile ABD’nin Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği 2018 yılında Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmıştı. ABD’nin Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu ise 2019 yılında Kudüs’e taşınan ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ne dahil edilmiş ve Filistin İşleri Birimi adı altında İsrail Büyükelçiliği çatısı altına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu ayın başlarında Washington yönetiminin Filistin halkı ile bağlarını güçlendirme çalışmaları kapsamında ABD’nin Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılmasına ilişkin planlarını dile getirmiş ancak zamanına ilişkin yorum yapmamıştı.

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