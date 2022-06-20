banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

Politika 20.06.2022, 19:19
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur