İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.