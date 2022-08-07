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İsrail Başbakanı Lapid: "Operasyon gerektiği sürece devam edecek"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi.

Politika 07.08.2022, 11:35
İsrail Başbakanı Lapid: "Operasyon gerektiği sürece devam edecek"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Şafak Vakti operasyonu olarak adlandırdıkları ve 3’üncü gününde devam eden Gazze Şeridi saldırıları hakkında açıklama yaptı. Başbakan Lapid, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, şu ana kadar aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütüne karşı savaşmayı sürdürecek" açıklamasında bulundu.

"Olağanüstü başarı"

Refah bölgesinin hedef alındığı saldırıda İslami Cihat Örgütünün önde gelen isimlerinden Halid Mansur’un öldürülmesini "olağanüstü başarı" olarak nitelendiren Başbakan Lapid, "Hedef olmayanlara karşı zararı en aza indirmek için sorumlu şekilde hareket ediyoruz" dedi. İsrail güçlerinin Refah bölgesindeki bir binayı vurması sonucu aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, 3’ü kadın toplam 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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