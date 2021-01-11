İsmail Güneş’in hatırası basın müzesinde yaşayacak

2009 yılında şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, İsmail Güneşin şehit olduğu gün kullandığı cihazları Sivas’ta kurulacak olan basın müzesine bağışladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Sivas Valiliği öncülüğünde ’Basınla Biz Bize’ adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği yeni binasında bulunan konferans salonunda gerçekleşen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri, basın mensupları ve 2009 yılında şehit olan İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş’in eşi ve çocukları da katıldı. Programda Vali Ayhan Yasemin Güneş’e teşekkür ederek ödül takdim etti Yasemin Güneş ise Sivas’ta kurulacak olan Basın Müzesinde sergilenmek üzere Şehit İsmail Güneş’in helikopterin düştüğü gün yanında bulundurduğu kamera, fotoğraf makinesi ve telefonunu Vali Ayhan’a teslim etti. Yasemin Güneş, eşinin çantasını ve cihazları teslim ederken göz yaşlarına boğuldu. Salondakiler duygu dolu anlar yaşandı.

“İsmail Güneş kardeşimiz topluma mal olmuş bir insan’’

Yasemin Güneş’e teşekkür eden Sivas Valisi Salih Ayhan, İsmail Güneş’in topluma mal olmuş bir insan olduğunu belirterek “Gerçekten çok ince ve naif bir düşünce. Teşekkür ediyorum. Evladımızın söyledikleri çok doğru. İsmail Güneş kardeşimiz topluma mal olmuş bir insan oldu. İnşallah bu müzede de hem İsmail Güneş kardeşimize anlam verecek hem de Sivas bir kimlik kazanmış olacak. Ben teşekkür ediyorum çok anlamlı. Müzecilikte bir ruh olur. O güzel ruhu da yansıtacak en güzel materyaller. Çünkü müzeciliğin içinde hikaye önemli. Bu hikayede İsmail Güneş kardeşimizin en son aradığı o seste var, aradığı telefon, kamera ve fotoğraf makinesi. Bu çok anlamlı oldu. Müze için çok değerli envanterler oldu. Ben teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Basın müzesinde İsmail Güneş’e ayrı bir alan açılacak

Yasemin Güneş ise bunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. "Çalışan veya çalışmayan 10 Ocak Gazeteciler Gününüz hepinizin kutlu olsun. İsmail’i bugün andığınız için teşekkür ederim. Anılmak ve iyi hatırlanmak bizim için çok daha önemli. Sayın Valim Sivas’ta basın müzesi nedeniyle kurulacak alanda İsmail içinde bir bölüm ayrılacağını iletmiştiniz. Gerçekten bu benim için çok önemliydi. Tuluğhan ile Çağan’a bu teklifinizi ilettiğimde şunu söylediler. ’Kamera ve fotoğraf makinesi bizde olursa sadece biz görürüz. Ama müzede olursa babamı herkes hatırlar ve hatırlamak zorunda kalır’ dediler’’ ifadelerini kullandı.

İHA’ya ödül

Programda ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile İhlas Haber Ajansı’na plaket verildi. İhlas Haber Ajansı adına plaketi İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın elinden aldı.