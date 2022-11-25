İran’dan Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri canlandırma vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri canlandırma konusunda kararlı olduklarını ve Tahran’ın üzerine düşeni yaptığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Haber Ajansı Sputnik’e yaptığı açıklamada, Riyad ile ikili ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Irak’ta Suudi Arabistan ile İran arasında yapılan müzakerelerde Tahran’ın varılan anlaşmaya bağlı kaldığını vurgulayan Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri canlandırma konusunda kararlı olduklarını ve Tahran’ın üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Riyad yönetiminin birkaç konuda henüz net karar almadığını belirten Emir Abdullahiyan, “Anlaşma çerçevesinde biz üzerimize düşeni yaptık. Henüz Riyad yönetimi anlaşmanın birkaç maddesini yerine getirmedi. Suudi Arabistan ile ilişkilere önem veriyoruz ve bu diyalog bölgede huzur, barış ve istikrar için etkili bir yöntem” ifadelerini kullandı.

İran’da devam eden protestolarda Suudi Arabistan’ın rolü ve İran aleyhinde yürütülen kampanyaya destek vermesini eleştiren Emir Abdullahiyan, “Bu konudaki itirazımız Riyad yönetimine ilettik. Bağdat’ta vardığımız 5’inci tur kararlarının aksi yönünde bir tutum sergileniyor. Suudi Arabistan ile diplomatik anlamda ilişkileri normalleştirmeyi umuyoruz” dedi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr’in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İran’dan gelen sert tepkilerin ardından Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Irak’ın arabuluculuğunda İran-Suudi Arabistan müzakereleri

İran ile Suudi Arabistan arasında Nisan 2021’de Bağdat’ta doğrudan görüşmeler yapılmış ve Irak’ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti. Taraflar arasında müzakerelerin 5’inci turunda 10 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.