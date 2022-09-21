İran’da sular durulmuyor: İnternet kesilebilir

İran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle ülke genelinde internet erişiminin kesilebileceği belirtildi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den konuya ilişkin açıklama gelmedi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran’da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini söyleyerek, "Güvenlik sorunları ve şu anda ülkede devam eden protestolar nedeniyle, internet kısıtlamalarına karar verilebilir ve uygulanabilir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün katıldığı İran-Irak Savaşı anma etkinliğinde, İranlılara Batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi ve olayın ardından ülkede devam eden protestolara ilişkin ise açıklama yapmadı.

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtilmişti.