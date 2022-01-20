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İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Rusya ile ilişkilerimiz istenilen düzeyde değil”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Rusya ile ilişkilerimiz istenilen düzeyde değil” dedi.

Politika 20.01.2022, 15:24
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Rusya ile ilişkilerimiz istenilen düzeyde değil”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Rusya ile ilişkilerimiz istenilen düzeyde değil” dedi.

Rusya ziyareti kapsamında Moskova’da bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşma yaparak İran’ın tüm dünya ile ilişkisini geliştirmek istediğini belirtti. Reisi, "Tüm dünya ile maksimum düzeyde ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Önceliğimiz ise komşu ve bölge ülkeler ile işbirliğimizi ve ilişkilerimizi artırmak. Bu ilişkilerden hedefimiz ise milletler arası karşılıklı çıkarları gözetmek ve gelişmiş bir küresel toplum inşa edebilmektir" dedi.

“Rusya ile ilişkilerimiz istenilen düzeyde değil”

Rusya ile ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığına dikkat çeken Reisi, "Putin ile görüşmemizde Rusya ile ilişkilerimizin istenilen düzeyde olmadığını belirttik. İran olarak ilişkileri her alanda geliştirmeye hazırız. Bugün bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik birçok konu başlığı ve imkan bulunuyor" ifadesini kullandı. Reisi, İran ve Rusya işbirliğinin önemli potansiyellere sahip olduğunu belirterek "İlişkilerimiz üçüncü ülkelerin müdahalelerine açık olmadan, karşılıklı çıkara dayanarak güçlendirilmelidir. İran’ın, Hindistan’dan Rusya’ya ve Avrupa’ya uzanan ticari hattı, Moskova için daha ucuz ve kullanışlıdır" dedi.

Reisi, "Gelişmiş bir küresel toplum modelini ancak medeniyet, kültür ve ahlak sahibi toplumlar inşa edebilirler. Bağımsız, medeni, kültür sahibi, ahlak ve maneviyata değer veren ülkelerin işbirliği bu modelin oluşmasını sağlayabilir. Bugünkü insanlığın en temel sorunu ahlak ve maneviyatın siyasetten ayrı tutulmasıdır. Öfke, terör, aile kurumunun yok edilmesi ve uyuşturucu bağımlılığı gibi faktörler manevi değerleri yok ediyor" şeklinde konuştu.

ABD’nin Irak ve Afganistan’dan geri çekilmesinin bölge halklarının direnişinin sonucunda gerçekleştiğini belirten Reisi, "Tüm dünya üzerindeki ülkeler arasında mevcut olan üstünlük kavgası, işgal ve terörden başka bir şey getirmedi. ABD’nin Irak ve Afganistan’dan çekilmek zorunda kalması ise bölge halklarının direniş bilinci sayesinde gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

Reisi, İran ve Rusya’nın Suriye’de ortaya koyduğu işbirliği modelinin, terör ile mücadelede örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bu yolda Putin’in liderliğinde Rusya’nın işbirliğini gördük. Bu işbirliği farklı sahalarda da kendisini gösterebilir ve rol model olabilir" dedi.

“ABD’nin terör örgütleriyle işbirliği şeytani ittifak”

ABD’nin bölgede terör örgütleri ile iş birliği içerisinde olduğunu belirten ve bu iş birliğini "şeytani ittifak" şeklinde nitelendiren Reisi, "ABD’nin Orta Doğu haklarına karşı kullanmak için terör örgütleri ile kurduğu ‘şeytani ittifak’ herkesin malumudur. Tekfirci terör örgütleri Kafkasya’ya ve Asya’ya yerleştirilmeye çalışılıyor. Diğer yandan NATO, bağımsız ülkeleri tehdit ederek zorla bu ülkelere girmeye ve bölgede hegemonya kurmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin de konuşan Reisi, Tahran yönetiminin her zaman anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını vurgulayarak, "ABD, sözünde durmadı ve Avrupalılar ise taahhütlerine bağlı kalmadılar. Biz tüm dünya ile ilişkimizi geliştirmek istiyoruz. Yaptırımlar ülkemizin gelişmesine engel değil. İlişkileri geliştirmede önceliğimiz ise bölge ülkeleri ve komşularımız olacak" açıklamasını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

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