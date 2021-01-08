İran, Basra Körfezi’nde yeni yeraltı füze üssü açtı. Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada gördüğünüz yeraltı üssünde stratejik füzelerimizi depoluyoruz. Bu füzeler yüksek mesafeleri aşabilen nokta atışlı füzeler" dedi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvveleri Komutanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Basra Körfezi’nde yeni bir yeraltı füze üssü kurduklarını duyurdu. Basra Körfezi’nde kurulan yeni yeraltı füze üssünün açılış törenine Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri katıldı.

General Hüseyin Selami, Basra Körfezi’nde kurulan yeni yeraltı füze üssünün stratejik füzelerin depolanması için kullanılacağını ve depolanan füzelerin yüksek mesafeleri kat edebilen nokta atışlı füzeler olduğunu belirtti. Selami, "Ülkemizi savunmak ve bağımsızlığımızı korumak için güçlü olmalıyız. Bugün burada gördüğünüz yeraltı üssünde stratejik füzelerimizi depoluyoruz. Bu füzeler yüksek mesafeleri aşabilen nokta atışlı füzeler" dedi.

İran askeri kuvvetlerinin düşmandan gelecek her türlü tehdit ve saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulayan General Selami, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bizim için büyük öneme sahip. Yeni füze teknolojilerini üretmede çok yol aldık. Denizden karaya, karadan havaya ve denizden havaya füze ateşlemede yeni kazanımlar elde ettik. Gerek duyulması halinde Basra Körfezi’nde ülkenin savunulmasına hazırız" ifadelerini kullandı.