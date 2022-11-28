İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde Alman yetkililerin İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayınlanan açıklamada, Alman makamların devam eden İran iddiaları nedeniyle Almanya Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi. Büyükelçi Muzel’e İran’ın içişlerine karışan Alman yetkililerin müdahaleci tutumu nedeniyle Tahran yönetiminin itirazı iletildi.Alman büyükelçiye ayrıca, "BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında siyasi amaçlarla alınan son karar yanlış bir adım olduğu için tamamen reddediyoruz. İran bu bağlamda oluşturulacak herhangi bir mekanizma ile işbirliği yapmayacaktır. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin, İran halkına yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlarla insan haklarını yoğun şekilde ihlal eden ABD ile işbirliği yapması, bu ülkeleri insan hakları konusunda itibarsızlaştıracaktır" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde, İran’daki insan hakları durumunun incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki göstermişti.