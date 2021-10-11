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Irak’ta kesin olmayan sonuçlara göre seçim zaferi Sadr Grubu’nun

Irak’ta yapılan genel seçimlerde Şii din adamı Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, Mecliste 73 sandalye kazarak birinci parti oldu. Seçimlere katılım ise yüzde 41’de kaldı.

Politika 11.10.2021, 22:21
Irak’ta kesin olmayan sonuçlara göre seçim zaferi Sadr Grubu’nun

Irak’ta yapılan genel seçimlerde Şii din adamı Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, Mecliste 73 sandalye kazarak birinci parti oldu. Seçimlere katılım ise yüzde 41’de kaldı.

Irak’ta 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Şii din adamı Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Mecliste 73 sandalye elde ederek birinci parti oldu. Sadr Grubu’ndan sonra Mecliste ikinci sırada 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Sünni Takaddüm Partisi yer aldı. Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 sandalye ile üçüncü parti oldu.

Şii lider "zafer" ilan etti

Mukteda Sadr yaptığı konuşmada zafer ilan ederek, bugünün milislere karşı azim ve zafer günü olduğunu dile getirdi. Sadr, “Pastayı paylaşmak yerine reforma doğru gidelim. Artık bugünden sonra yolsuzluğa yer kalmayacak” dedi.

Sadr’ın konuşmasının ardından yüzlerce destekçisi kutlamalar için başkent Bağdat’ın ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Seçime katılım oranı yüzde 41’de kaldı

Irak Seçim Komisyonu, seçmenlerin sadece yüzde 41’inin oy kullandığını açıkladı. Bu oran 2018’deki seçimlerde kayda geçen yüzde 44.5’lik katılım oranının da gerisinde kaldı.

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