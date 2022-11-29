Irak Başbakanı Sudani: "Irak’ın İran’ın güvenliğini tehdit eden bir saha olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, "Irak’ın İran’ın güvenliğini tehdit eden bir saha olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Sudani, İran’a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret kapsamında, Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Sudani, ülkesinin topraklarında bulunan İran karşıtı silahlı grupların, İran’ın iç güvenliğine yönelik tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Irak’ın İran’ın güvenliğini tehdit eden bir saha olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Her iki ülkenin güvenliği, bölge için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri sürdürmeye yönelik olduğunu dile getiren Sudani, İran’a 2003’ten bu yana terör örgütü DEAŞ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.