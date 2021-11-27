Irak, 420 vatandaşını daha Belarus’tan tahliye etti

Irak, Avrupa ülkelerine kaçak yollarla girmeye çalışan ve Belarus’ta mahsur kalan 420 vatandaşını daha ülkeye geri getirdi.

Irak hükümeti, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla girmeye çalışarak Belarus’un Polonya sınırında mahsur kalan ve geri dönmek isteyen vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus’un başkenti Minsk’ten 420 Irak vatandaşının daha Erbil ve Bağdat havalimanlarına getirildiği duyuruldu. Iraklıların yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndükleri belirtildi.

Irak medyası, bugüne kadar Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan toplam bin 458 Irak vatandaşının tahliye edildiğini kaydetti.