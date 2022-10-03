İngiltere’de hükümetinden vergi planında U dönüşü

İngiltere’de hükümet daha önce açıkladığı en yüksek geliri olanlardan alınacak yüzde 45’lik vergi oranının 40’a düşürülmesi teklifini geri çekti.

İngiltere’de hükümet geçtiğimiz günlerde en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45’lik vergi oranını yüzde 40’a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Hükümet, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’ın bu açıklamasıyla sterlinin rekor seviyeleri düşmesi ve tepkilerin ardından geri adım attı. Bakan Kwarteng, bütçe düzenlemesi içerisinde yer alan yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45’ten 40’a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklayarak, “Eleştirileri anladık ve dinledik" dedi. Kwarteng, "Yüzde 45’lik vergi oranının kaldırılmasının dikkat dağıtıcı olduğu açık" diyerek, endişelere kulak verdiklerini, doğru kararı verdiklerini ve bu yönde ilerleyeceklerini söyledi. Bakanın düzenlemeden vazgeçildiğini açıklamasının ardından sterlin yeniden değer kazandı.

“Büyüme planına odaklandık”

İngiliz basınına konuşan Maliye Bakanı, U dönüşünün Maliye Bakanı olarak güvenilirliğine etkisine yönelik soruya, "Yüzde 100 büyüme planına odaklandık. 12 yıldır Parlamentodayım, hükümetin insanları dinleyerek fikrini değiştirmeye karar verdiği pek çok politika oldu” yanıtını verdi. Geri adım atılmasına yönelik kararı Başbakan Liz Truss ile birlikte verdiklerini dile getirerek Kwarteng, istifaya sorularını ise "hiç düşünmediğini" söyleyerek yanıtladı.

Truss’tan Maliye Bakanına destek

Başbakan Liz Truss, Maliyet Bakanına destek verdi. Başbakan Truss, geri adım atılmasına rağmen Kwasi Kwarteng’e güvendiğini söyledi.

Paket ne getiriyor?

Maliye Bakanı Kwarteng, 23 Eylül’de açıklanan düzenlemenin “bir neslin gördüğü en kapsamlı vergi indirimi” olarak tanımlamıştı. Başbakan Liz Truss ise bütçe düzenlemesinin bütün toplumu zenginleştireceğini savunmuştu. Ancak, İşçi Partisi olmak üzere muhalefet partileri ise düzenlemenin zenginleri ödüllendirdiği ve düşük gelir gruplarının artan enflasyon karşısındaki sıkıntılarına çare olmadığını ifade ederek düzenlemeyi eleştirdi.

Geri adım atılan “150 bin sterlinin üzerindeki en yüksek gelir grubunun vergisi yüzdesinin 45’den yüzde 40’a çekilmesini” maddesini de içeren vergi paketi, emlak alımında 125 bin olan damga vergisi muafiyeti eşiğini 250 bin sterline, ilk evini alanlar için 425 bin sterline çıkarılmasını kapsıyor. Paket çerçevesinde gelir vergisi, yıllık 12 bin 571 sterlinden 50 bin 270 sterline kadar olan gelir grubu için yüzde 20’den yüzde 19’a indirildi. Sosyal Güvenlik Primlerine önceki hükümet tarafından Nisan ayından bu yana uygulanan her 1 sterlin için 1,25 penilik artış geri alındı. Önceki hükümet tarafından 2023 yılı için yüzde 19’dan yüzde 25’e çıkacağı açıklanan kurumlar vergisi artışı iptal edildi. Yabancılara KDV’siz alışveriş imkanı genişletilirken alkollü içeceklere getirileceği açıklanan vergiler ise iptal edildi.

Sosyal yardım kuralları sıkılaştırılıyor

Daha önce açıklanan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki büyük artışlara üst sınır konması ve aradaki farkın hükümet tarafından şirketlere ödenmesi planının Ekim ayından itibaren ilk 6 ay için maliyeti de tahminen 60 milyar sterlin olarak açıklandı.