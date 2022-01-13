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İngiltere Parlamentosu’nda Çin ajanı alarmı

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5, İngiltere Parlamentosu’nda Çinli bir ajan olduğunu belirtti.

Politika 13.01.2022, 21:07
İngiltere Parlamentosu’nda Çin ajanı alarmı

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5, İngiltere Parlamentosu’nda Çinli bir ajan olduğunu belirtti.

İngiltere’nin iç istihbarat teşkilatı MI5, İngiltere parlamentosunda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu konusunda uyarıda bulundu. Güvenlik uyarısı yayınlayan MI5, Christine Ching Kui Lee adlı Çinli bir avukatın "gizlice hareket ederek İngiltere’deki siyasi müdahale faaliyetlerine karıştığını" açıkladı.

Güvenlik servisinden gelen uyarıyla ajan olduğu iddia edilen Lee’nin, "Çin Komünist Partisi’nin (CKP) Birleşik Ön Cephe Çalışma Departmanı (UFWD) adına bilerek siyasi müdahale faaliyetlerine katıldığı" belirtildi. Uyarıda, "Lee yabancı uyruklular adına siyasi oluşumlara bağışları kolaylaştırmak da dahil olmak üzere siyasi partilere, milletvekillerine, aday milletvekillerine ve Birleşik Krallık’ta siyasi görev arayan bireylere mali bağışların kolaylaştırılmasına uğraşıyor" denildi.

Uyarı Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bir e-posta ile paylaşılırken yetkililer, Lee’yi "Hong Kong ve Çin’de yerleşik yabancı uyruklular adına hizmet vermek ve aday parlamenterlere mali bağışları kolaylaştırmakla" suçladı.

Avam Kamarası’nda MI5 tarafından milletvekillerine gönderilen mektubu okuyan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, "Lee’nin Hong Kong ve Çin’de yerleşik yabancı uyruklular adına hizmet verdiği ve aday milletvekillerine mali bağışları kolaylaştırdığının altını çizmeliyim. Bu kolaylaştırma, ödemelerin kökenini gizlemek için yapıldı. Bu açıkça kabul edilemez bir davranıştır" dedi.

Başkan Hoyle, "Ayrıca bu fırsatı, meslektaşlarıma, aldıkları herhangi bir bağışın izin verilen bir kaynaktan olup olmadığını tespit etmek için bağışın kaynağını doğrulama sorumluluklarını ve kaynağı Faiz Kaydına kaydetme yükümlülüklerini hatırlatmak isterim. Herkes Seçim Komisyonuna uygun şekilde rapor vermelidir" ifadelerini kullandı.

Lee, İşçi Partisine bağış yapmıştı

MI5, Lee’nin İşçi Partisi Milletvekili Barry Gardiner için bağış yaptığını belirtti. Lee’nin oğlunun Gardinerin ofisinde çalıştığı ancak MI5’in uyarısıyla beraber bugün istifa ettiği aktarıldı. Birkaç yıldır Lee hakkında güvenlik servisleri ile bağlantı kurduğunu söyleyen Gardiner, "Benim tarafımdan, onun ofisimle olan ilişkisi ve fon sağlamak için yaptığı bağışlar tamamen rapor edildi. Bütün bağışlar, üyelerin çıkarları kaydında düzgün bir şekilde rapor edilirken kaynakları da o sırada doğrulandı" dedi.

Milletvekili Gardiner, "Güvenlik servisleri, Christine Lee aracılığıyla yönlendirilen uygunsuz finansmanı kesin olarak tespit etmelerine rağmen, bunun ofisimin aldığı herhangi bir fonla ilgili bir bağlantısı olmadığına dair güvence verebilirim” ifadelerini kullandı.

“Bu tehditleri azaltmak için her zaman orantılı adımlar atılır”

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Priti Patel ise, "Çin Komünist Partisi adına bilerek siyasi müdahale faaliyetlerinde bulunan bir kişi" tarafından milletvekillerinin hedef alınmasının "endişe verici” olduğunu ifade ederek, “Gerektiğinde, dünya lideri istihbaratımız ve güvenlik teşkilatlarımız sayesinde bu tehditleri azaltmak için her zaman orantılı adımlar atılır” dedi.

Eski Başbakan Theresa May’den ödül almıştı

Ajan olduğu iddia edilen Lee’nin ayrıca eski Başbakan Theresa May’den "Points of Light" adlı bir ödül aldığı, May’in kendisine yazdığı mektupta, "Birleşik Krallık’taki Çin ve İngiliz toplulukları arasındaki etkileşimi, anlayışı ve işbirliğini teşvik ettiği" için Lee’ye övgüde bulunduğu belirtildi.

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