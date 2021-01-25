İnce: Bu iktidardan da bu muhalefetten de millet kurtulacak

İnce şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlarımla birlikte Avanos’taydık. Üç gün boyunca partimizin tüzüğünü hazırladık. Programın da yüzde 90’ı bitti. Yakında partimizin tüzüğünü, programını, logosunu hepsini açıklayacağız. Şu an 49. şehir Nevşehir’deyiz. Buradan Kırşehir’e geçeceğiz. 81 vilayeti tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de millet kurtulacak. Çünkü ikisi de birbirinden memnun. Muhalefet ne diyor? Saray’dan para alıp parti kuranlar var diyor. Saray ne diyor? Yerli ve milli muhalefeti biz kuracağız diyor. Her ikisi de birbirine pas atıyor. Millete umut olacak oluşumların önünü kesmek istiyor. Muhalefet muhalefetliğinden iktidar iktidarlığından razı.”