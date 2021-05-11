İlker Başbuğ kendisi hakkında açılan soruşturmayla ilgili konuştu!

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, hakkındaki davaya ilişkin olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e şu açıklamalarda bulundu:

“Enerjimizi ülkemizin sorunlarına çözümler arama üzerinde harcamalıyız”

“Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu, Türkiye'ye yakışan bir durum değildir. Hukuk ve yargı konusu, Türkiye'nin birinci öncelikli sorunudur, konusudur.

Maalesef, 2021 yılında hukuk ve yargı alanında yaşanılanlar insanları daha da ümitsizliğe sevk ediyor. Bu nedenle gerçekten her şeyden önce ülkem adına üzülüyorum. Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme ve iyileştirme gerçekleştirilemeden, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmesi zordur. Enerjimizi ülkemizin sorunlarına çözümler arama üzerinde harcamalıyız.

Bu nedenle de açılan dava üzerinde fazla zaman harcamaya da pek gerek olmadığını düşünüyorum.”