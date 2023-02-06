İletişim Başkanlığı: "Deprem bölgesindeki İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerimiz, kendi yetki alanlarında hizmet veren basın mensuplarına ev sahipliği yapmaktadır. Devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. “