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İletişim Başkanı Altun:” Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.”
İletişim Başkanı Altun:” Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.”
Politika 06.02.2023, 21:18
İletişim Başkanı Altun:” Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.”