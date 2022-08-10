İçişleri Bakanlığından CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çağrı: "Suç duyurusunda bulunulacaktır"

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu’nun, bir gazeteye verdiği röportajda ‘...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok....’ ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Semen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise semen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar ile YSK’yi ve bilgi güvenliğini, YSK’ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü hedef göstererek zan altında bırakmıştır” denildi.

“Bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız”

Açıklamanın devamında, “Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan çağrıda bulunuyoruz! YSK’nin elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız. Eğer bahsettiğiniz konu, YSK’nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça fişlenmesi anlamına da geldiğinden bakanlığımızca suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.