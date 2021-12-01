İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ayıptır, günahtır, yazıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki otelde düzenlenen 'Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26'ncı İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktarının özellikle belli başlıklarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının 2 katı olduğunu belirterek, "Geçen yıl 86 ton esrar yakalamıştık, bu yıl 51 ton yakaladık. Geçen yılın tamamında 13 ton eroin yakalamıştık, bu yıl daha 15 Kasım itibarıyla sayı 18 tonu geçmiştir. Bu yıl da kendi ülkemizin rekorunu kıracağız, yaklaşık 21,5 ton içerisinde bitebileceğini düşünebiliyoruz. Captagon geçen yılın tamamında 2,7 milyon adet yakalanmıştı, bu yıl 5,2 milyon adede ulaştık. Bu ülkede 2016 yılında uyuşturucu suçlarında tutuklama sayısı 7 bin 461 kişiydi, bu yıl 21 bin 801'dir" dedi.

'WHATSAPP KULLANMIYORUZ'

Göçle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, 40 yılda kurulan AB'nin 10 yıllık göç meselesinden sarsılmaya başladığını kaydedip, "Almanya'da bir sel afeti yaşandı, neredeyse 3 ay devlet vatandaşın yanına gidemedi. Bozkurt'ta 20 günde yolları açtık, 5 metre rüsubatla kaplı ilçede 1 ayda çarşı, pazarı işler hale getirdik. Bütün bunları anlatmamın sebebi şudur; birileri bize çok farklı bir Türkiye tablosu göstermeye, daha doğrusu Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermeye çalışıyor ama işin aslı öyle değil. Birileri bugün polisi yeni keşfetmeye çalışıyor, muhtarı yeni keşfetmeye çalışıyor. İnterpol Genel Kurulu Türkiye'de yapıldı. Orada herkes Türk Polis Teşkilatı ile gurur duydu. 169 ülke geldi, onların birçoğu ile görüştüm. Interpol'un kendisi dahil olmak üzere gelen tüm misafirlerimiz Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu misafirperverliği, gıpta ve takdirle takip ediyor. Interpol'un İcra Kurulu üyeliğine Avrupa Delegasyonu'ndan girmiş olduk. Polis teşkilatı olarak WhatsApp kullanmıyoruz. Başka türlü bir yazılım da kullanmıyoruz. Bizim evlatlarımızın, bizim polis mühendislerimizin yazdığı WhatsApp'tan daha kaliteli; kaynak kodlarını kendilerinin yazdığı, çok yüksek güvenlikli bir iletişim kanalından haberleşiyoruz. Siber suçlar, yine gurur duymamız gereken bir anlayış. Bütün ülkeler, siber suçlarla mücadelede çok iyi olduğumuzu söylüyor ve eğitim almak istiyor. Her şeyi becerebilen kritik kabiliyetlerini ortaya koyabilen bir polis teşkilatı var" diye konuştu.

'2023'ÜN İLK EMARELERİNİ ŞİMDİDEN GÖRMEYE BAŞLADIK'

Bakan Soylu, Türkiye'de 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucu kaynaklı hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bugün bu sayı, 2020 yılı sonu itibarıyla 314'e düştü. Suçluların üzerine gidiyoruz. Türkiye’yi terörden tamamen arındırmaya çalışıyoruz. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Bu büyük yolculuğun nereye gittiğini de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2014'te bir vesileyle ifade ettiği bir sözü var, diyor ki '2023'e giden yol, elbette bir gülistan olmayacaktır'. Bu sürecin ciddi zorlukları ve sıkıntıları olacaktır. Bu yaşananlar tesadüf değildir. Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünü kıskananlar, mani olmaya çalışanlar elbette ki olacaktır. Güçlü bir Türkiye, herkesin işine geliyor değildir. Faiz lobilerinden umudunu terör devletine bağlayanlara, PKK'nın yatırımcılarından içimizdeki batıya tapan zihniyetlere kadar pek çok haset noktası, bugün bu yürüyüşe mani olmak istemektedir ancak 20 yıldır Allah'ın izniyle bu yolda ilerliyoruz ve bir hedefimiz var. 2023'ün ilk emarelerini şimdiden görmeye başladık. Doğu ve Güneydoğu'nun gündemi PKK değildir, turizmdir. Doğu ve Güneydoğu'da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda caddelerde gezmeleri, 2023 Türkiye'sinin provalarıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: POLİS TEŞKİLATINA İFTİRA ATMAK AYIPTIR

Soylu, ana muhalefet partisi liderinin 'Polis, Ankara'daki bir vakfın toplantısını bastırdı' diyerek iftirada bulunduğu kaydederek, "'Polis bunu yaptı' diye iftira atmak; ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı, ana muhalefet partisi başkanı çıktığı programda suçluyu över, İçişleri Bakanı'na iftira atar mı? İktidar olmak başka bir şey, siyaset yapmak başka bir şeydir. Türk polisini, her zaman kendilerine rakip olarak görürler ama 2023 yaklaştıkça polis onlar için kıymetli olmaya başlar. Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır. Dertlendiğim için söylüyorum. Vallahi bu kadar basit değil billahi bu kadar basit değil. Ben bunu kabul etmiyorum, tek başına kalsam da kabul etmiyorum" dedi.

'EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Bakan Soylu, polisin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili de "3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir, bu kadar basit. Emeklilik maaşıyla çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için ve bunun hakkaniyetli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı'mız da memleketimizin ölçüleri çerçevesinde bunun yapılacağını söyledi. Bundan birkaç ay önce de kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile Çalışma Bakanı'mıza talimat verdi. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir. Polisimizi emekli olduktan sonra da yalnız bırakamayız" diye konuştu.

"SUÇLUYU ÖVÜYOR, DEVLETİ SUÇLUYOR"

Bakan Soylu, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, yalan rüzgarında... Polise iftira atıyor. Suçluyu övüyor. Devleti suçluyor. Ayrıca verdiği bilgilerin de tamamı yanlış-yalan...

Deveye sormuşlar:

- Neren eğri? diye,

- Nerem doğru ki? demiş.

Bu yalanların neresini düzeltelim..."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'la ilgili açıklamasına yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil. Bu baskın Kuran tilaveti sırasında yapılıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor. Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil. Bahçeli'nin baskın düzenleyenleri partiden atacağım demesi gerekirdi. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir partiye vakfetmişseniz, siz artık siyaset üretemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.