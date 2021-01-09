İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır” ifadelerini kullandı