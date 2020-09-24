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İçişleri Bakanı Soylu: “Yaklaşık 8 yıldır AK Parti’de çalışıyorum. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye’nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en bü
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: “YAKLAŞIK 8 YILDIR AK PARTİ'DE ÇALIŞIYORUM. YARINI ÖNEMSEYENLER OLABİLİR. ÇOK DOĞALDIR. BENİM ŞAHSİ KANAATİM TÜRKİYE'NİN BUGÜNÜ ÖNEMLİDİR. BU DÖNEMİ İYİ ATLATMALIYIZ. SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA ÇALIŞIYORUZ. BENİM BIRAKABİLECEĞİM EN BÜYÜK MİRAS SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA ÇALIŞMA ŞEREFİDİR. ERDOĞAN'DAN SONRA SİYASET VEYA BU GÖREVLERLE İLGİLİ MEZAR TAŞINDA HERHANGİ BİR ŞEY YAZMASINA GEREK YOK. AMA ERDOĞAN'LA ÇALIŞTI ŞEREFİYLE BİTİRDİ. BUNDAN DAHA ŞEREF BİR ŞEY YOK.”
Politika 24.09.2020, 00:42
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İçişleri Bakanı Soylu: “Yaklaşık 8 yıldır AK Parti’de çalışıyorum. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye’nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışma şerefidir. Erdoğan’dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama Erdoğan’la çalıştı şerefiyle bitirdi. Bundan daha şeref bir şey yok.”
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