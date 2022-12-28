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İçişleri Bakanı Soylu: "İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır, "CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Ne olursunuz bana yardımcı olur musunuz?" diye ricası olmuştur"
İçişleri Bakanı Soylu: "İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır, "CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Ne olursunuz bana yardımcı olur musunuz?" diye ricası olmuştur"
Politika 28.12.2022, 17:02
İçişleri Bakanı Soylu: "İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır, "CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Ne olursunuz bana yardımcı olur musunuz?" diye ricası olmuştur"