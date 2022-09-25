İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kente gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Önceden evlat nöbetindeki ailelerle bire bir görüşeceği sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Soylu, ailelerin konaklandığı yere gelerek aileler ile selamlaştıktan sonra bire bir görüşmek üzere toplantı salonuna geçti.