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İçişleri Bakanı Soylu: “53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı’na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye’de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı" dedi.

Politika 05.12.2021, 14:53 05.12.2021, 15:27
İçişleri Bakanı Soylu: “53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı’na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye’de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı" dedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Vilayetler Evi’nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan Bakan Soylu, İstanbul’daki "AFAD Dünya Gönüllüler Günü" programına çevrimiçi bağlandı. AFAD’ın önemine değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Yaklaşık 404 bin kişilik bir gönüllü AFAD ailesi oldu. Bu gönüllü ailenin hem başarılı hizmetlerini gördük hem de eğitimlerini de sağladık. Online eğitim olarak yaklaşık 89 bin 426, eğitime devam eden 171 bin 618 ve en az bir eğitime giriş yapan 211 bin 759 kişi. Bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Size iki müjde vermek istiyorum; birisi Ankara’da çok güzel bir eğitim kampı hazırlıyoruz, burada hem gönüllülerimiz hem kamu görevlilerimiz afetle ilgili bir eğitimi almış olacak. Yine İstanbul’da Anadolu yakasında inşallah orada da eğitim kampı yapabileceğimiz bir alan hazırlıyoruz" dedi.

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 80 ilde çalışma yapıldığını aktaran Soylu, "Bir İstanbul’umuz kaldı, İstanbul’da da sona geldik. Bu yıl itibarıyla inşallah 81 vilayette İl Afet Risk Azaltma Planı’nı bitirmiş olacağız. Biz bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmiştik. Hedefimiz Afet Eğitim Yılı’na çıktığımızda 51 milyon insanımıza ulaşmaktı. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye’de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı. Seneye de bu eğitimi ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde devam ettireceğiz. Biz afet bölgesiyiz ve afet meselesinde 24 saat tetikte olmak zorundayız, hazırlıklarımızı iyi yapmak zorundayız. Son 4 yılda dünyada en çok mağdur olan, mazlum olan, afetlerde ihtiyaç duyan, dünyada en çok yardım yapma unvanına Türkiye sahiptir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra kadın muhtarlara AFAD tarafından hazırlanan çantalardan hediye etti.

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