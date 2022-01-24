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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları baskın kar yağışlarına karşı uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbulluları baskın kar yağışları konusunda uyardı. Sürecin sorunsuz atlatılması için vatandaşların iş birliğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İnsanlarımızın toplu taşımaya yönelmesi ve araç kullanım sayısının azaltılması bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor” dedi.

Politika 24.01.2022, 11:38
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları baskın kar yağışlarına karşı uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbulluları baskın kar yağışları konusunda uyardı. Sürecin sorunsuz atlatılması için vatandaşların iş birliğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İnsanlarımızın toplu taşımaya yönelmesi ve araç kullanım sayısının azaltılması bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı geçtiğimiz cuma akşamından itibaren kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet Koordinasyon Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirerek, şehirde son durum ve meteorolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl aniden bastıran yağışların yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, bu noktada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yoğun yağışla birlikte oluşabilecek olumsuz durumların ortadan kalkması ya da en aza indirilmesi için vatandaşların iş birliğinin son derece önemli olduğuna değinerek, İstanbullulardan toplu taşımaya yönelmelerini, araçlarını trafiğe çıkarmamalarını istedi.

Baskın kar yağışlarına karşı uyardı

Bir anda bastıran baskın kar yağışları konusunda vatandaşları uyaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumadan itibaren gelen yağışlarla birlikte şehir içerisinde, il merkezimizde, arkadaşlarımız 8 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı tespit ediyor. Bu yıl karın çok enteresan bir seyri var. Bir anda bir bölgede baskın bir kar yağışı yaşanabiliyor ve o bölgeye dair karla ilgili hiçbir sorun yokken 10 dakika içerisinde yoğun bir kalınlık oluşabiliyor, risk yaratabiliyor. Bu yönüyle biz de süreci çok etkin bir şekilde il merkezimizde, şehir merkezimizde takip edebiliyoruz. Karla ilgili kalınlığın kırsalda 25 santimetre hatta daha fazlasına kadar çıktığı gözleniyor. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının devam edeceğini meteorolojiden aldığımız bilgilerle öğrendik. AKOM’dan arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu olmaksızın takip etmeye devam edeceğiz. Gün boyu her an İstanbul’un herhangi bir yerinde bu ani bastıran kar yağışları oluşabilir. Biz de oralara müdahale etmekte gecikmeyeceğiz. Şu anda İstanbul genelinde bin 582 aracımız, 7 bin 421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. 35 bin tonun üzerinde tuz ile yollarımızın kullanılabilmesi noktasında etkin bir biçimde temizliği sürdürüyoruz” dedi.

“Valimize ve tüm kamu kurum kuruluş yetkililerine teşekkür ediyorum”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, “Değerli Valimiz Ali Yerlikaya ile sürekli irtibat halindeyiz. Valimiz Ali Yerlikaya ile konuşarak, bütün kamu kurumlarıyla, 39 ilçe belediyemizin ihtiyaçlarını anında gideriyoruz. Başta tuz olmak üzere farklı takviyelerle 39 ilçemizle irtibat halindeyiz. Burada da görüldüğü üzere, sadece büyükşehir belediyesinin kurum ve kuruluşları değil, aynı zamanda devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da irtibatlıyız. Yine valimizin AFAD’ta kurduğu ekiple de anlık tespitler yaparak, nasıl koordineli olacağımız noktasında etkin bir çalışmayı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Hem sayın valimize hem de bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili ve yetkililerine İstanbul halkı adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbullulara iş birliği çağrısı

İBB olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürürken vatandaşların da sürece destek olmasının son derece önemli olduğunu belirten İmamoğlu, “Geçen haftanın ortasından itibaren duyurularını yapan bir kurum olduk. Bizim yaptığımız uyarılara en üst seviyeden uyarak, vatandaşımız araç kullanım sayısını oldukça azalttı. Bugün de şu an bunu yaşıyoruz. Elbette okullarımızın tatil olmasının da bunda bir etkisi var ama insanlarımızın toplu taşımaya yönelmesi ve araç kullanım sayısının azaltılması bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Eğer vatandaşımızın iş birliği olmasa, değil bin 582 araç, 7 bin 500 çalışan, 107 bin 500 çalışan da olsanız muvaffak olamazsınız. Dolayısıyla şehrin bir bütün içerisinde bir duyguyla yönetilmesi bize çok keyifli bir gün yaşatıyor şu ana kadar. Umarım bugün, yarın ve hafta boyu sürecek kar esnasında aynı duyarlılığı hep birlikte gösteririz. Bugün kar yoğunluğu ile ilgili meteorolojinin verdiği uyarılara göre, her an baskın yağışlar bizimle olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımıza olan uyarılarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekilde sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, o kar esnasında kış koşullarına hazırlıklı olmayan bir araç ya da yoğunlaşan yoldan dolayı oluşan bir tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi engelleyecek. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Sıkıntılı halleri görmeden, günün sonunda belki de bu hafta sonuna doğru barajlarımızdaki doluluğu yüzde 75, 80’lere çıkardığımız, karın bereketini şehrimizde ve topraklarımızda yaşadığımız bir güzel haftayı hep birlikte geçirelim istiyorum” ifadelerini kullandı.

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