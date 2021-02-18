banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
banner448

Hulusi Akar'dan NATO Savunma Bakanları Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 gün süren ve video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Akar, bugün tamamlanan toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar şunları söyledi:

Politika 18.02.2021, 21:44 18.02.2021, 21:46
6
Hulusi Akar'dan NATO Savunma Bakanları Toplantısı Sonrası Açıklamalar

MÜTTEFİKLERİMİZ TAZİYELERİNİ İLETTİ

NATO Savunma Bakanlarının katıldığı, 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısını video konferans yöntemiyle biraz önce tamamladık. Toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları, Afganistan ile Irak'taki NATO'nun faaliyetleri ve küresel gelişmeler konuşuldu, görüşüldü.

Gara operasyonu esnasındaki şehitlerimize yönelik başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere Müttefiklerimizin taziye dilekleri tarafımıza iletildi. Biz de kendilerine teşekkürlerimizi ifade ettik.
DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık.

Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtına ilişkin kısa bilgilendirme yaptık.

Eldeki tüm imkânlar seferber edilerek icra edilen bu harekâtın:
- Irak'ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini,
- PKK'nın 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini;
- PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunun açıkça bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik.

-İlaveten NATO'nun Irak'taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik.

Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede Müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik.


Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri olmak üzere TSK’nın ve asil milletimizin başı sağ olsun.
Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Herkes şunu bilmeli ki terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.


Toplantıda ayrıca Afganistan'daki gelişmeleri ve İttifakın önündeki seçenekleri değerlendirdik.
Bu çerçevede Türkiye'nin, Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahı ile barış sürecinin başarıyla yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapacağını belirttik.

Diğer taraftan, NATO'nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç duyabileceği hazır kuvvetin (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu, mevcut katkılarımıza ilave olarak siber imkân ve kabiliyetler ile Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave katkıda bulunacağımızı paylaştık.

Bu arada yeni teknolojilerin ve müşterek olarak bu konudaki yeteneklerimizin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk.

2030'lu yıllara giden süreçte NATO'nun adaptasyon çalışmalarına desteğimizi ifade ettik.

Ayrıca;
- Sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza edilmesinin İttifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat çektik.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN İTTİFAKI ZAYIFLATTIĞINI MÜTTEFİKLERİMİZİN DİKKATİNE GETİRDİK
Son olarak, eğer Müttefikler güçlü olursa İttifakın da güçlü olacağını ifade ederek Türkiye'ye yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım girişim ve tehditlerinin İttifak'ı zayıflattığını da açıkça Müttefiklerimizin dikkatlerine getirdik.

Önümüzdeki dönemde; bugüne kadar yapılan ve bundan sonra da yapılacak temaslarla bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz.

Türkiye'nin, NATO'ya üyeliğinin 69'uncu yıl dönümünü kutlarken; İttifak içinde aktif rol oynamaya ve İttifak içerisindeki taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceğini belirttik.

Sonuç olarak savunma ve güvenlik konularındaki görüş, öneri ve beklentilerimizi dile getirdiğimiz iki gün süren bu toplantının yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16