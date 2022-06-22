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Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonuc

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.

Politika 22.06.2022, 12:56
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonuc

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.

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