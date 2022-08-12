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FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.

Politika 12.08.2022, 23:18
FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.

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