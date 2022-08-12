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MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını
FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.
FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.
Politika 12.08.2022, 23:18
FBI tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan baskında ’çok gizli’ belgeler ele geçirildiği bildirildi.