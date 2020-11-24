Evlat nöbetindeki aileler Arınç’ın istifasını değerlendirdi

HDP’li Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç’ın istifasını değerlendiren evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, ’’14-15 yaşındaki çocukları ’Devran’ kitaplarıyla kandırıp dağa götürdüler. Arınç’ın istifası yetmez, şehit ve evlat nöbeti tutan ailelerden özür dilemesini bekliyoruz’’ dedi.

HDP’li Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etti. Arınç’ın istifasını 449 gündür HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Süleyman Aydın yorumladı. Aydın, bugün Bülent Arınç’ın istifasını duyduklarını, iyi ki istifa ettiğini söyledi. Aydın, ’’Evlat nöbeti tutan anneler, babalar ve şehit aileleri olarak bizi büyük bir şekilde sarsmıştı bu konuşmaları. Biz aileler olarak kendisini kınıyoruz. Bülent Arınç’a sesleniyorum, 6-8 Ekim olaylarında PKK’dan talimat alarak halkı sokağa döken Selahattin Demirtaş değil miydi? 53 kişinin ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş değil miydi? Biz kendisini nefretle kınıyoruz. Kendisine katılmıyoruz. Devletimizin en üst kademesinde görev yapan bir insana biz bunu yakıştırmıyoruz. İstifası asla yetmiyor tüm şehit ailelerinden, halktan ve evlat nöbeti tutan anne ve babalardan da özür dilemesini istiyoruz. Çünkü bu konuşmaları hepimizi derinden üzmüştür. Bizim evimizi zaten yıkan ‘Devran’ kitapları oldu. 14-15 yaşındaki çocukları Devran kitaplarıyla kandırıp dağa götürdüler” diye konuştu.