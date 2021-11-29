Eski İstanbul Valisi Mutlu ilk kez konuştu: Kimseye kırgın değilim, kime kulluk ederseniz onunla birlikte yargılanırsınız...

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Öze Dönüş Platformu'nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında deneyimlerini aktaran Mutlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra hapse girmesinin hatırlatıldığı soruya verdiği yanıtta "Kimseye kırgın değilim" dedi.

Mutlu, FETÖ'nün 'Mülkiye' yapılanmasına yönelik davada 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi isimleri konuk eden, her hafta farklı bir isimle bir araya gelen Öze Dönüş Platformu'nun düzenlediği buluşma Topkapı Hilton Otel'de yapıldı.

'BU BİR VEFA TOPLANTISIDIR'

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Program, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Abi, konuşmasında "Değerli büyüğümüz Hüseyin Avni Mutlu'yla gerçekleştirdiğimiz bu toplantı bir vefa toplantısıdır" dedi.

'BASKIYLA BİR MEDENİYET İNŞA EDİLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜK'

Toplantıda yaklaşık 1 saat konuşan Hüseyin Avni Mutlu, toplantıya ev sahipliği yapan Öze Dönüş Platformu'nun ismine atıf yapıp insanın yaratılışından bahsederek söze başladı. Vali Mutlu, "İnsan ibadet etmek için vardır. Allah'a kulluk etmek için vardır. Allah'a şirk koşulmamalıdır" dedi.

En iyi yönetim biçiminin adalet sayesinde mümkün olduğuna değinen Mutlu, "28 Şubat dönemini gördük. Baskıyla bir medeniyet inşa edilemeyeceğini gördük. Medeniyet inşasında inanç ve düşünce özgürlüğü vardır" ifadesini de kullandı.

'KİME KULLUK EDERSENİZ ONUNLA BİRLİKTE YARGILANIRSINIZ'

"Nefsinize hoş gelen şeyler için özgürlüğünüzü kaybetmeyin" diyen Mutlu, "Hesap gününde hesabı hakkıyla vermek gerekir. Önemli olan Allah'a kulluk etmek. Onun dışında kime kulluk ederseniz onunla birlikte yargılanırsınız" diye konuştu.

'KIRGINLIK YOK, YAŞADIKLARIMIZI KABULLENMEK LAZIM'

Konuşmasında deneyimlerini aktaran Mutlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra hapse girmesinin hatırlatıldığı soruya verdiği cevapta "Kimseye kırgın değilim" diyen Mutlu, "Kırgınlık yok. Yaşadıklarımızı kabullenmek lazım. Ben o süreci bir imtihan olarak gördüm. Karşımıza çıkan her şey Allah'ın takdiridir." dedi.

Vali Mutlu, Gezi Parkı eylemleri ve 17-25 Aralık süreciyle ilgili sorulara ise "Ben memuriyetimle ilgili hiç konuşmadım. Sadece mesaimi yaptım. Mesaim neyi gerektiriyorsa onu yaptım" cevabını verdi.