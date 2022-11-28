Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız: “En büyük yatırım insana olan yatırımdır”

Elazığ’da eğitimcilerle bir araya gelen Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "En büyük yatırımın yol, su, köprü, elektrik, enerji ve ulaşımdan daha önce insanımıza yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bir dizi incelemelerde bulunmak için Elazığ’a geldi. İlk olarak İlim Yayma Cemiyeti’nde Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen programda eğitimcilerle bir araya gelen Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Değişen bir dünya var ama değişmeyen şeylerin değerler olduğunu belirten eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu değerlerimizi nasıl hem kendi içerimizde kalbimize oturtacağız hem de nasıl uygulamasını yapacağız bunları değerlendirdiğimiz bir toplantı olacak. En büyük yatırımın yol, su, köprü, elektrik, enerji ve ulaşımdan daha önce insanımıza yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü kısa bir dünya hayatı sonsuz ve ebedi bir hayatı ve ahiret hayatı var. Zeki ve akıllı olan insanlar hem ahiretini hem de dünyasını düşünüp onu beraber uygulayan insanlardır. Bizde bu kıvamı tutturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Programa, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, İl Müftüsü Selami Aydın, STK temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve müftüleri katıldı.