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Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika 84 yaşındaki hayatını kaybetti.

Politika 18.09.2021, 09:23
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika 84 yaşındaki hayatını kaybetti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan 2019’da görevini bırakan eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika, hayatını kaybetti. 1999’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak ülkeyi 20 yıl yöneten Bouteflika’nın, Şubat 2019’da 5. dönem için yeniden aday olması, protestoların fitilini ateşlemişti.

Bouteflika, geniş çaplı halk protestoları ve ordunun sözlü uyarılarının ardından Nisan 2019’da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bouteflika, 2013’te geçirdiği hareket ile konuşma kabiliyetini etkileyen felcin ardından halk arasında nadiren görülüyordu.

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