Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya seçim kampanyasında yolsuzluk davası

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın seçim ekibi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve 3 kişiye yetkilerini kötüye kullanmaları ve seçim sistemine saldırdıkları gerekçesiyle dava açtı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, 30 Ekim’de eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı seçimi kazanmasının ardından ülkede seçimin yankıları sürüyor. Lula’nın seçim ekibi, Bolsonaro ve Bolsonaro’nun Başkan Yardımcı adayı Braga Neto, Bolsonaro’nun 2 oğlu Senatör Flavio Bolsonaro ile Kongre Üyesi Eduardo Bolsonaro hakkında gelecek yıllarda yapılacak seçimlerde aday olma yasağı getirilmesi talebiyle dava açtı.

Bolsonaro ve iki oğlu ile Başkan Yardımcısı adayı seçime müdahale etmenin yanı sıra askeri darbeyi desteklemek, seçim kampanyası sırasında Brezilyalı seçmenlerin tercihlerini etkilemek amacıyla vatandaşlara yasadışı bir şekilde maddi ödemeler yaparak idari yetkiyi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Öte yandan, Bolsonaro’nun partisi Liberaller seçimden günler sonra ikinci tur seçimlerde bazı yerlerde usulsüzlükler yapıldığını savunarak, sonuca itiraz ettiklerini açıklamıştı. Bolsonaro destekçileri, ülke genelinde 20 eyalette 300’den fazla yolu kapatarak seçim sonucunu protesto etmiş, Bolsonaro ise destekçilerine ’barikatları kaldırın’ çağrısı yapmıştı.