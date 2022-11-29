Eski Bakan Veysel Eroğlu: “PKK, Kürtlerin savunucusu değil, en büyük düşmanıdır”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Eroğlu, “PKK, dünyanın en lanet terör örgütüdür. PKK, Kürtlerin savunucusu değil, Kürtlerin en büyük düşmanıdır” dedi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 184 gündür devam ediyor.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ailelerle görüşerek çocukların nasıl kandırıldığını, nasıl kaçırıldığını dinledi. Bu çocukların hayallerinin tamamen mahvedildiğini belirten Eroğlu, "PKK, dünyanın en lanet terör örgütüdür. PKK, Kürtlerin savunucusu değil, Kürtlerin en büyük düşmanıdır. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Çünkü bu kardeşlerimize en büyük zararı verdi" dedi.

“Buradaki anne ve babalarımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum” diyen Eroğlu, “Devletimiz her daim yanlarındadır. Bu kandırılan, kaçırılan evlatların anne ve babalarına kavuşturulması için devletimiz her türlü çalışmayı yapıyor. Şu ana kadar 39 evladımızı anne ve babalarına kavuşturduk. Onları da dağlardan temizleyeceğiz. Daha önce, bu terör örgütünün maşası olan HDP, Diyarbakır’daki kardeşlerimizin kepenklerini kapattırıyordu. Artık anlayış değişti. Bu anne ve babalar HDP’nin kepengini indiriyor” ifadelerini kullandı.

Eroğlu ve beraberindekiler, aileleri dinledikten sonra ikramda bulunarak alandan ayrıldı.