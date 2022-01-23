Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti.

Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

“Uzun süre düşündüm, dört yıllık yoğun çalışmanın ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya karar verdim” diyen Sarkisyan, sitesinden yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Bu kesinlikle duygusal bir karar değil ve içinde belli bir mantık var. Devlet Başkanı, hem iç hem de dış politikada devlet ve millet için en önemli meseleleri etkilemek üzere gerekli araçlara sahip değil.”