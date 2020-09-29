Ermenistan Başbakanı Paşinyan, BBC sunucusunun sözleri karşısında donup kaldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de bir TV programına katıldı. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların konuşulduğu programda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, “Artsakh ismi binlerce yıllıktır” deyince, BBC sunucusu Sackur araya girdi.

BM Genel Kurulu tasarısını hatırlattı

Gazeteci Sackur, “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi. Sackur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, “Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.

Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ifade etti. Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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